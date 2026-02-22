Velvet el nuevo imperio

Isabel y Emilio se casan en Velvet

La emoción se apodera de los invitados en una boda que une a dos personas que llevan toda una vida amándose

Isabel y Emilio se casan en Velvet

La vuelta de Isabel ha sido un soplo de aire fresco para Emilio. Los dos amigos se conocen y apoyan desde hace muchos años, y entre ellos siempre ha habido algo más.

Así Isabel le confiesa que si bien a Benjamín, el padre de su hijo Alberto, lo quiso muchísimo, el tiempo se lo quitó y Emilio se convirtió en el verdadero hombre de su vida. El que siempre ha estado a su lado en las buenas y en las malas.

Por eso ella le pidió matrimonio a él.

Y se casan en seguida. Las instalaciones de Velvet son, cómo no, el escenario de esta boda ideal. ¡Por fin vemos a todos sonreír!

