El evento solidario de Nur en el vertedero acaba siendo un desastre

Nur organiza un evento benéfico en el vertedero para que los niños que viven allí, bajo el amparo de Güzide y Neco, puedan disfrutar de un día especial con comida, música y animación. A la celebración no solo acude la mujer de Tufan, sino también toda su familia y los padres de Ceren.

La jornada transcurre con normalidad hasta que aparecen varios periodistas y comienzan a hacer preguntas incómodas a Tufan sobre su pasado como futbolista en Bursa y, en concreto, sobre el accidente de tráfico que sufrió en aquella época. Existe el rumor de que, cuando reparó su vehículo, se encontraron restos de sangre en el parachoques. Tufan toma la palabra para defenderse y Nur interviene para recordar que están en un acto solidario y que ese debería ser el verdadero foco de atención.

Pero el escándalo no termina ahí. Cuando Melih y Arzu llegan al evento, Nur les presenta a Güzide y a Neco. Él, aprovechando la distracción, sustrae el valioso reloj del padre de Ceren. La amante de Mali se percata del robo y sabe que, cuando el empresario lo descubra, estallará en cólera.

Y la guinda del pastel la pone Civan, que se presenta en la fiesta en estado de embriaguez. Su comportamiento avergüenza profundamente a Ela y a Neco, que, indignados, deciden abandonar el evento.