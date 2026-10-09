Paloma se entera de que Gabino es su padre

Paloma se encuentra cara a cara con Vicente, que intenta robar el ungüento de Ramona que está salvando la vida a su padre, y lo ayuda a elaborarlo.

Y lo sigue. Le dice que eso no está bien, solo quiere asegurarse de que el chico está bien. Y le dice que no entiende por qué quiere permanecer cerca de un hombre malvado como es Gabino cuando debería querer a Braulio, que es el que lo ha criado y querido como si fuera su hijo.

Mientras, Gabino y Carmina llegan a la casa y Paloma y Vicente tienen que esconderse y escuchan todo lo que Gabino y Carmina hablan. Así se enteran de que van a perseguir a Horacio hasta matarlo, porque le contó a Alfonsina que ella había matado a Guadalupe y quizás le dijo lo de Augusto también. Los dos son asesinos porque él mató a Ingrid y Carmina mató a Kenia.

En ese momento Gabino siente la presencia de Vicente y lo agarra brutalmente. Quiere deshacerse de él. Solo quiere el remedio de Ramona.

Entonces Paloma sale de su escondite y le dice que lo tiene ella, pero primero tiene que soltarlo.

Paloma se atreve a derramar todo el remedio delante de él y entonces Gabino le revela algo increíble: le dice que ella también es su hija.

Pero nunca se lo ha dicho porque sabe que la iba a rechazar. Y le dice que siempre amó mucho a su madre, aunque Ramona diga lo contrario.

A Paloma le da igual, solo puede gritarle y decirle que se tiene que pudrir en la cárcel. Entonces Vicente lo golpea y consiguen librarse de él y salir de la casa.

Pero él los alcanza y aunque Paloma mida clemencia porque está embarazada a él le da igual. Los apunta con una pistola.