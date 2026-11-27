Emir está dispuesto a marcharse a Alaska, aunque, en el fondo, lo único que desea es que Reyhan le pida que se quede. Ambos están enamorados, pero ninguno se atreve a dar el paso definitivo.

Tras hablar con Melike, Reyhan decide impedir que su marido se marche y lo deja encerrado en el baño. Sin embargo, Emir consigue salir gracias a una copia de la llave y ambos terminan fundiéndose en un abrazo.

El hijo de Hikmet reúne el valor necesario para confesarle su amor e intenta besarla, pero la joven se aparta. Aunque Reyhan reconoce por primera vez sus sentimientos hacia él, no consigue dejar atrás todo lo que ha sufrido a su lado.

"Juraste que nunca me amarías", le reprocha la joven. Emir le pide una oportunidad para demostrarle que sus sentimientos son sinceros, pero recuperar su confianza no será nada fácil.

¿Conseguirá Emir que Reyhan lo perdone y puedan comenzar de nuevo?