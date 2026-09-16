Damián y Elisa viven una apasionante noche de amor junto a la playa

Damián y Elisa siguen en una cabaña junto a la playa, después de que Damián irrumpiera en la boda de Elisa y Gael a punta de pistola y se llevara a la novia.

Elisa estaba muy enfadada de ver que Damián había abandonado a su mujer y a su hijo, pensando en Florencia y en el bebé que esperaban, pero mientras Damián duerme Elisa encuentra la carta escrita a mano que Florencia le escribió a Damián en la que explica todo. Así que ahora Elisa sabe toda la verdad y puede entender y perdonar a Damián.

Con todo aclarado las cosas se suavizando entre ambos, Elisa se relaja y terminan los dos en brazos del otro, entregándose en cuerpo y alma y viviendo una apasionante noche de amor junto a la playa.

Paloma habla con Edmundo Tovar sobre su hijo Enrique. La muchacha ha hecho creer a todo el mundo que el hijo que espera es suyo y él la ha apoyado, pero Edmundo le aconseja que vaya a por Gael, el hombre que la dejó embarazada, ya que no se ha casado con Elisa. Además, Florencia es una mujer libre y Enrique debería aprovechar la oportunidad e ir a buscarla porque los dos se aman.

Paolo se marcha a México y pide a Florencia que se marche con él pero ella va a quedarse en La Ermita y arrendar la casa en la que vivía Kenia. La razón por la que se queda, aunque dice que es porque está enterrado ahí su padre, es porque está enamorada de Enrique.

Paloma le cuenta a Enrique que se va de La Ermita y no hay nada que pueda hacer para detenerla. Él también le aconseja que vaya a decir a Gael que espera un hijo suyo. Aun así, Paloma sigue llorando por ver a Gael lleno de rabia y esperando vengarse de Elisa y de Damián. Pero Paloma ha tomado la decisión de irse a vivir a otra parte con el bebé. Solos los dos, aunque Ramona quiere acompañarla.

Ramona le dice que hay una forma de hacer que Gael se deje de preocupar de Damián para preocuparse por otra cosa, pero Paloma no quiere decirle que está esperando un hijo suyo. ¿Cambiaría eso las cosas? ¿Qué pensaría y haría Gael?