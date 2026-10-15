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Carmina se suicida en el hospital después de verse con las piernas amputadas

El accidente de coche que tuvo Carmina cuando intentaba huir le cambia la vida: termina en el hospital ¡con las piernas amputadas!

Carmina termina en el hospital ¡con las piernas amputadas!

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Nova
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Damián y Elisa siguen en el hospital preguntando por el estado de Carmina. El doctor les informa de que tras el accidente su cuerpo quedó atrapado bajo el coche y tiene ¡las piernas amputadas!

Elisa quiere entrar a verla, aun así. Pero no es la única.

Primero Alfonsina habla con ella. Primero quería enfrentarse a ella por lo que le hizo a su hijo Damián, pero como ya está a salvo, le dice que está acabada y que le da pena. Y que no va a ser la misma. Carmina no sabe de qué le habla. De hecho, a pesar de estar postrada en la cama se atreve a contradecirla y casi amenazarla con lo que todavía le queda por hacer. Pero entonces se da cuenta de que Alfonsina tiene razón. Todavía no había notado que ¡no va a poder caminar!

Cuando Elisa entra a ver a Carmina esta le dice que quiere hablar. Le confiesa que siempre la ha odiado porque tiene amor, que es lo nunca pudo ella tener.

Carmina termina en el hospital ¡con las piernas amputadas!

Pero Carmina, al ver su situación se fija en unas tijeras que hay junto a la cama. Y cuando nadie se da cuenta se quita la vida. Mientras habla con Elisa, Carmina se empieza a encontrar muy mal. Cuando Elisa llama al doctor ya es tarde. ¡Carmina está muerta! Ella misma se ha matado. ¡Qué final tan terrible!

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