Llegó el día: Elisa se va a casar con Gael y Damián con Florencia

Elisa y Damián se casan el mismo día pero no entre ellos, si no con sus respectivas parejas. Pero nada sale bien. Para empezar, momentos antes de la ceremonia religiosa de Damián y Florencia, ella le cuenta que ¡no está embarazada!

Y además le entrega los papeles de divorcio y una carta en la que le explica todo. Es un hombre libre, y le aconseja que vaya a buscar a Elisa, que es la chica a la que de verdad quiere y porque aun está a tiempo de no perderla para siempre y de ser feliz junto a ella, antes de que se case con Gael.

Alfonsina, la madre de Damián, enloquece al ver cómo Florencia echa a perder todos sus planes. La propia Florencia se presenta en su iglesia vestida de rojo para avisar a todos de que la boda se cancela. Y además le muestra a Alfonsina que no está embarazada y se ha burlado de ella todo este tiempo. ¡Alfonsina no puede creerlo! Sale despavorida a buscar a su hijo Damián.

En otro lugar de La Ermita, Elisa, ella sí vestida de blanco, se va a casar con Gael. Pero cuando Damián llega a la boda de Gael y Elisa ¡todo estalla! Todo va perfecto hasta que aparece Damián subido a un caballo. ¡No pueden creerlo!

Todos los invitados se levantan. “Tú no te puedes casar con otro hombre que no sea yo”, le grita. El padre Lupe intenta detenerlo. Damián está tan convencido de llevarse a Elisa que saca una pistola y apunta a los novios.

Gael se interpone a Elisa. Para suavizar la situación Elisa se acerca a Damián y se va con él en el caballo. Gael sale corriendo detrás de ellos.

Paloma dice que, aunque haya pasado lo que ha pasado ella no va a cambiar sus planes de relación con Enrique Tovar, pero su abuela Ramona sabe que no es el padre del hijo que espera.

El padre Lupe va a hablar con su hermana Alfonsina, que llora porque su hijo ahora la odia después de que Florencia haya confesado todo lo ocurrido entre ellas.

El padre Lupe desmiente que haya sido Elisa la que ha robado a Damián tal y como dicen que su madre hizo con Rosendo Arango, sino que fue justo al revés, Damián obligó a Elisa a irse con él. Alfonsina se da cuenta de que la culpable de todo es ella misma.

Gael sigue buscando a Elisa por el campo, pero Damián y Elisa están en la playa. Ella está muy enfadada así que sale corriendo huyendo de él. Pero él la persigue y le dice que la única manera que tiene de creer que prefiere a Gael antes que a él es ¡que le dispare!