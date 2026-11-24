Karen regresa de su viaje y se reúne con Daniela. Esta le cuenta todo lo que pasó cuando Fausto y ella intentaron llevarse a Isabella de México, pero Memo apareció en el aeropuerto, le contó a la niña que era su verdadero padre y al final se quedaron.

Karen sigue esperando que Daniela luche por Memo para que ella se pueda quedar con Fausto, pero su amiga le confiesa que está intentando pasar página y olvidarse de él, aunque esté enamorada. Además, piensa que ha tratado muy mal a Fausto reprochándole su actitud en todo momento. Incluso le dice que sabe que tiene sus defectos pero que no es un mal hombre.

Pero Karen tiene el remedio para que deje de sentirle mal: le cuenta que su marido lleva años engañándola con otra mujer.

Le confiesa que lo sabe por Aaron, porque escuchó una conversación entre ambos que no debía. Y que ambos hombres son iguales, por eso rompió la relación con Aaron.

Daniela le pide pruebas y le pregunta quién es ella y su la conoce. Karen le dice que no sabe quién es ella pero que va a ayudarla a descubrirlo.

Fausto habla con Aaron preocupado porque sabe que Karen prometió que al regresar se iba a vengar de alguna manera. No sabe qué tiene preparado, pero sabe que algo va a hacer.

Y lo ha hecho: ha sembrado en Daniela la duda de que Fausto tiene una amante.