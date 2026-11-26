Tahsin visita la tumba de su mujer, Nurhan, en plena noche. Korhan, que lleva un rato buscándolo, encuentra a su padre frente a la lápida de su madre.

El patriarca de los Korludağ reconoce ante su primogénito que descuidó a su esposa durante muchos años. "Nunca la quisiste", afirma Korhan, convencido de que su padre tampoco siente cariño por él.

Dispuesto a no guardar más secretos, Tahsin se sincera con su hijo y le confiesa que no se casó con Nurhan por amor. Ambos pasaron una noche juntos y le obligaron a casarse con ella. Aunque todo el mundo pensaba que lo había hecho por su dinero, la realidad era bien distinta.

"Por eso, tú pagaste injustamente", le confiesa a su hijo. Durante años, Tahsin lo culpó de haberlo alejado de la mujer a la que realmente amaba: Adalet.

"Pero tú eres mi hijo y te quiero", le asegura. Además, reconoce que no ha sido un buen padre y se arrepiente de sus errores.

A Korhan se le parte el corazón al escuchar unas palabras que llevaba toda la vida esperando.