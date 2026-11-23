Úrsula reúne a Daniela para pedirle que sean amigas. Se ha dado cuenta de que el miedo a que ella y Memo se enreden se está convirtiendo en una obsesión. ¡Hasta ha seguido a escondidas a Memo cuando se ha ido a encontrar con Daniela e Isabella!

Se ha dado cuenta de que tiene un problema y los expertos le han recomendado que sea amiga de Daniela. La mujer hace lo que puede por ocultar que ¡está enamorada de su marido!

Y cuando están juntas Úrsula empieza a sentir mucho dolor derivado de su embarazo así que van al ginecólogo juntas. Allí Úrsula presume del bebé que va a tener con Memo, dejando claro que su hombre es para ella. ¡Aunque ni tan siquiera sabe si Memo es el padre o lo es el fallecido César!

Memo por su parte puede seguir disfrutando a ratitos de Isabella. La niña sigue haciendo preguntas sobre su verdadera madre y quiere saber por qué Olivia no le dijo a Memo que esperaban un bebé juntos.

Memo no tiene respuestas para todo, pero promete ayudar a la niña a descubrir lo que pasó y por eso va a la cárcel a hablar con Zulema, la compañera de celda de Olivia.

La mujer le cuenta que Olivia se pasaba las noches pensando qué hubiera sido de su vida si se hubiera casado con Memo y ahora ella, al tenerlo delante, se da cuenta de que es una buena persona.

Y también le cuenta que le hablaba de otro tipo que tenía dinero y le hizo creer que el bebé que esperaba era suyo para atraparlo y que se casara con ella. Cuando nació la niña le dijeron que había muerto. Olivia estaba arrepentida por todo lo que le hizo a Memo. Susurraba su nombre y rezaba con la esperanza de que algún día le perdonara.

Olivia nunca le dijo que la habían encerrado por vergüenza. Intentaron convencerla de que llamaran a Memo, que podría haberla ayudado, pero no quería. Pero no dejaba de jurar que era inocente y no merecía estar encerrada.

Lo que todavía no saben es cómo se enteró Olivia de que su hija estaba viva. ¿Llegará Memo a descubrir el siguiente paso a seguir para saber la verdad?

Quizás Sandra, la enfermera que cuidó a Olivia en su embarazo, fue la que le hizo saber que la bebé no murió. Porque además la visitaba en la cárcel y la ayudaba con medicamentos, quizás porque fue la misma que le dijo que la niña nació muerta y quería quitarse de encima la culpa.

Ahora Memo tiene que encontrar a esa mujer.