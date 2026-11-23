Cesur sale en busca de Tahsin después de que Korhan le comunique que su padre ha desaparecido. Tras buscarlo, consigue encontrarlo sentado al borde de un acantilado, con la mirada perdida. Preocupado por su estado, el hijo de Fügen se lo lleva consigo para evitar una desgracia.

Cesur traslada a Tahsin a su finca, donde llaman a un médico para que lo examine. Tras valorar su estado, el doctor les explica que el patriarca sufre un trastorno disociativo relacionado con una experiencia traumática de su pasado. "Tahsin ha perdido la identidad y la conciencia. Probablemente le afectó algo que le desató el trastorno", les comunica.

Sühan y Korhan están muy preocupados por su padre. El médico les recomienda que comience cuanto antes un tratamiento psiquiátrico para intentar recuperar la memoria.