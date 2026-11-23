Emir abre su corazón a Reyhan y le pide perdón por todo el daño que le ha hecho. El hijo de Hikmet reconoce que ha cometido muchos errores y que está profundamente arrepentido de su comportamiento. "A partir de ahora, intentaré hacerte feliz. Me enfrentaré al mundo si es necesario", le promete a su mujer. El joven ya no puede ocultar lo que siente por ella.

Sus palabras hacen que Reyhan recuerde su noche de bodas. La joven revive lo nerviosa que estaba y la dulzura con la que Emir la trató en aquel momento. "Esa noche me aferré con fuerza a ti", le confiesa emocionada. "Me tendiste tu mano y yo la acepté sin saber lo que iba a pasar esa noche. Siempre he cogido tu mano aferrándome a la esperanza", añade.

Emir insiste en que está arrepentido y le asegura que ya no es el mismo hombre que conoció cuando se casaron por obligación, sin apenas conocerse. Reyhan, desbordada por la emoción, no puede contener las lágrimas y termina pidiéndole que la deje sola.