Después de pasar un bonito día junto a Isabella, Memo le da las gracias a sus padres adoptivos por permitirle esos momentos junto a la niña. Y de paso les cuenta que ha ido a ver a Zulema a la cárcel y le ha contado la verdad sobre lo que pasó con Olivia.

Les confiesa que la última vez que vio a Olivia fue cuando le pidió matrimonio y ella lo rechazó porque quería casarse con alguien de más dinero. Por ejemplo, con el tipo con el que estaba viéndose. Además, piensa que seguro que le hizo creer que el bebé que esperaba era suyo para atraparlo y quedarse con su dinero.

Fausto le reprocha que solo está diciendo mentiras, pero Daniela sí parece creerlo, porque sabe que Memo es buena persona.

Además, el trailero está dispuesto a encontrar al tipo que hizo daño a Olivia, a quien la mandó a la cárcel y le hizo creer que su hija había muerto para quitársela del medio.

Por si fuera poco, Fausto les dice que la enfermera le pidió una remuneración económica por la niña y Daniela le reprocha que pagara por quedarse con la niña.

“¿Qué clase de hombre crees que soy?”, le dice Fausto. Mientras pone de excusa que estaban devastados en aquel momento por el sufrimiento que llevaban acumulado y por el reciente accidente en el que fallecieron sus padres y que Isabella les llenó de alegría.