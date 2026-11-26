Desde que César murió, Úrsula lo ha visto una y otra vez. ¡Es una pesadilla que la persigue! Sobre todo, desde que duda de que el padre de su hijo sea Memo o César.

Pero en el momento que se pone de parto, entre tanto dolor, César se le aparece de nuevo y Úrsula no para de gritar a alguien. Memo no entiende nada y se piensa que se refiere a él mismo.

Al final la llevan al hospital y allí sigue gritando a César que no la toque. ¡Se piensa que es el personal del hospital que se la lleva en la silla de ruedas!

Piensa que su hijo está en peligro. Se imagina que César es el médico que la atiende.

Por si fuera poco, también ve otra escena que no ocurre en la realidad: que Memo y Daniela se besan delante de ella, en el propio pasillo del centro sanitario, mientras ella espera en la silla de rueda sangrando. ¡Hasta se lo reprocha cuando se despierta después del episodio tan traumático!

Por suerte, todo sale bien y el bebé nace sano y fuerte. Memo está tan contento que llama a Daniela para contárselo.

Pero el médico sale a informar a Memo de que las cosas con Úrsula no han ido muy bien y no va a poder tener más hijos.

Además, Daniela lleva a Isabella al hospital y Memo tiene la oportunidad de presentarle a su hija a su nuevo hermanito.