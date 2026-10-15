Gael le declara su amor a Paloma: “Mi corazón es tuyo”

Gael y Paloma se encuentran mientras Gael intentaba pensar en su cenote favorito.

Gael le dice algo muy importante a Paloma. Ella solo quiere separarse de él pero Gael quiere confesarle que por fin se ha dado cuenta de que ese cariño que sentía por Elisa desde niño, se ha transformado en una obsesión, no quería compartirla con nadie ni con su familia.

Gael reconoce que ha sido un estúpido porque Paloma es muy importante para él. “Yo te amo Paloma, y lo descubrí cuando estuve a punto de perderte”, le confiesa. Y además se dio cuenta al ver el gran amor de Elisa y Damián.

Pero Paloma ya ha tomado una decisión y le dice que no puede jugar con sus sentimientos. Gael sabe que le hizo daño y por eso le pide perdón. Y le demuestra que está hablando en serio con un apasionado beso.

¡Le ha dicho que la ama con toda su alma! Y que no va a darle el divorcio.

Gael siente mucho haber tenido su corazón cerrado para ella durante tanto tiempo, pero ahora es completamente suyo.