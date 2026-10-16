Abismo de pasión

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el gran final de una gran historia

Así es el final feliz de Abismo de pasión

Descubre el desenlace que tiene preparado la vida para cada uno de los protagonistas de Abismo de pasión.

Así es el final feliz de Abismo de pasión

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Nova
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Después de muchas historias de amor, de sufrimiento y de familias entrelazas, Abismo de pasión llega a su fin. Han pasado los años y todos se reúnen en La Ermita para celebrar el bautizo de las nuevas bendiciones que han llegado a las familias.

Repasamos cómo terminan sus personajes su andadura por esta serie.

Gael y Paloma tienen dos hijas

Después de que Gael se diera cuenta de que lo sentía por Elisa era solo obsesión y que la quería como una amiga y nada más, reparó en que siempre había estado enamorado de Paloma. Paloma lo sigue queriendo con toda su alma y Gael se esfuerza por reparar cada lágrima que la casuó. Además, tienen un bebé en común. ¡Ya son una familia!

Damián y Elisa, el final feliz de dos enamorados

La pareja, ya casada y por amor verdadero, también está pensando en traer al mundo un hijo fruto del eterno amor que se tienen.

Lolita y Braulio esperan un bebé

Lolita pudo terminar junto al amor de su juventud, Braulio, y ahora ella está embarazada. Es como si Elisa fuera a tener un hermano, porque Lolita siempre fue como otra madre para Elisa, que perdió a Estefanía tan pronto.

Así es el final feliz de Abismo de pasión

El padre Lupe los dejó, pero nadie lo olvida

Ahora hay un nuevo parroco en La Ermita, el padre Miguel, pero Alfonsina le advierte que debe mejorar porque nadie olvida al gran padre Guadalupe, su hermano. ¡Nosotros tampoco lo olvidamos!

Damián y Gael, hermanos y amigos para siempre

Nada nos hace más feliz que ver a los dos hombres llevarse bien después de tantos problemas que tuvieron entre ellos. Por fin vuelven a ser los mejores amigos como cuando eran niños, y más ahora sabiendo que son hermanos, hijos del mismo padre.

Así es el final feliz de Abismo de pasión

Carmina abandonó este mundo entre sufrimiento

Todo el daño que causó en vida terminó afectando a su paso por este mundo y ella misma decidió quitarse la vida al ver cómo su vida iba a cambiar después del terrible accidente que sufrió mientras intentaba huir.

Gabino también paga por sus daños

Gabino termina entre rejas y con sus terribles dolores de cabeza persiguiéndole de por vida. Al fin va a pagar por todo el daño que causó.

Florencia y Enrique retomaron su relación

La exnovia y exmujer de Damián pudo por fin vivir su historia de amor con alguien a quien quería y que la quería bien, Enrique Tovar. ¡Hacen una linda pareja!

Don Lucio encontró de nuevo el amor

Tras la muerte de doña Blanca, Lucio pensó que debía guardarle respeto para siempre, pero apareció una nueva mujer en su vida que lo ayudó a recuperar la ilusión. ¡Qué bonito es ver a alguien ilusionado por amor a cualquier edad!

Alfonsina y Ramona pueden disfrutar de sus familias y sus nietos

Las dos mujeres, pilares fundamentales de sus hijos y nietos y de la serie, terminan felices de ver a sus chicos felices y tranquilos después de tanto tiempo de inestabilidad. Da gusto verlos con una sonrisa en la cara y disfrutando de sus hijos y nietos.

Así es el final de Abismo de pasión

Y así es el final feliz de una serie que nos ha hecho sumergirnos durante meses en un Abismo de pasión. Puedes volver a verla entera en atresplayer.

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