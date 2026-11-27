Desde que murió César, Úrsula ha imaginado que su exmarido la persigue allá donde va. Pero desde que ha nacido su bebé la situación ha empeorado.

Tanto, que el médico le confirma a Memo que su esposa tiene un trastorno de esquizofrenia y no es recomendable que se quede cerca del bebé mucho tiempo. Lo ideal sería internarla en un centro.

La última alucinación de Úrsula es que se han llevado a su bebé Martín y le han traído otro en su lugar. Y además cree que es César quien se lo ha llevado.

Cuando Memo la encuentra pidiéndole ayuda a gritos para que recupere a su bebé, no entiende de qué está hablando. Y entonces ella le confiesa que César quería matarlo ¡porque no era su primo! Le cuenta que es un asesino y que no puede dejar que le haga daño al bebé.

Macario también le cuenta a Amparo toda la historia de Úrsula. Sabe que César estuvo a punto de matar a Memo por ella. Úrsula iba huyendo de César cuando llegó al paradero a buscar una nueva vida y allí se enamoró de Memo.

Para ella fue una pesadilla que César regresara. Su tío Macario le recomendó que contara la verdad, pero a ella le daba miedo perder a Memo así que guardó silencio.

Por si fuera poco, Macario le confirma a Amparo que ¡duda de que el padre de Martín sea Memo! Porque sabe que Úrsula y César también se amaban a ratos.

De hecho, fue cuando César se enteró del embarazo de Úrsula cuando se le metió en la cabeza que tenía que matar a Memo, porque ¡pensaba que el niño que esperaba ella era suyo!