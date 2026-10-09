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Los mejores momentos del padre Lupe: le rendimos homenaje

El padre Guadalupe nos deja momentos muy divertidos y emotivos en Abismo de pasión.

Los mejores momentos del padre Lupe: le rendimos homenaje

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El padre Guadalupe ha sido uno de los personajes más importantes de Abismo de pasión. Y no solo por ser el buen cura que acogió a Gael cuando lo abandonaron en la puerta de su iglesia y lo crió como a un hijo sino por muchas cosas más.

El padre lupe era el hermano de Alfonsina y el tío de Damián. Además era amigo de Elisa y de todos los habitantes de La Ermita, a los que ayudaba y aconsejaba cuando lo necesitaban.

Pero además de buena persona era un hombre muy divertido, siempre tenía una sonrisa y una buena palabra para quien le consultaba, aunque también era muy sincero y si tenía que expresar su oposición firme a algo lo hacía.

Reunimos algunos de los mejores momentos por los que vamos a recordar al padre Lupe en Abismo de pasión.

Los mejores momentos del padre Lupe de Abismo de pasión

  1. 1

    Rompió el secreto de confesión para evitar una tragedia

    El padre Lupe se jugó su puesto como cura al romper el secreto que le reveló Carmina bajo confesión muchos años atrás. Reveló al mundo que Damián y Gael eran hermanos para evitar que Gael matara a Damián al verlo con Elisa. ¡Qué momentazo!

  2. 2

    Cuando intentó que Damián irrumpiese en la boda de Elisa y Gael

    Sin éxito, se interpuso en cuerpo y alma entre un airado Damián y unos novios en el altar a punto de casarse. No consiguió que Damián robase a Elisa, pero hizo todo lo que pudo.

  3. 3

    Gael le dice que ha sido como un padre para él y se pone a llorar

    La relación de Gael y el padre Guadalupe era la más tierna y especial de todas. El padre lo rescató cuando lo dejaron en la puerta de su iglesia y lo crió como si fuera su hijo. Y Gael lo sabe por eso lo quiere tantísimo que se lo dice. Y él reacciona así.

  4. 4

    Cada vez que ayudaba a su sobrino Damián

    El padre Guadalupe siempre tuvo una relación especial con el hijo de su hermana Alfonsina. Además, sabía un secreto: que Damián y Gael son hermanos. Por eso siempre quería que los dos chicos se llevaran bien.

  5. 5

    Gael le dice que se va a casar con Elisa y el hombre no entiende nada

    El padre Lupe no dudaba en expresar su apoyo o todo lo contrario si veía que las decisiones que tomaba la gente no eran las correctas. Como le pasó cuando Gael le dijo que se iba a casar con elisa y Damián con Florencia. ¡Sabía que ninguno de los cuatro iban a ser felices y que era una locura!

  6. 6

    Cuando aconsejaba a los jóvenes de La Ermita

    El padre Lupe siempre tenía una palabra de apoyo para sus chicos. En este caso apoyó a Elisa cuando ella le pidió su ayuda. Siempre estaba cuando más lo necesitaban.

  7. 7

    Siempre andaba chinchándose con Gael

    Gael y el padre Lupe siempre estaban a la gresca. Pero en los momentos importantes se alegraban de las buenas noticias juntos. Como cuando Gael le confirmó que se iba a casar con Paloma y a aceptar el hijo que ella está esperando, que es suyo.

  8. 8

    Cuando dejó de ser cura y se convirtió en un ciudadano más

    Cumpliendo con la ley divina, dejó de ser cura en el momento que rompió el secreto de confesión. Y así indicaba a la gente que le llamaran de manera coloquial por su nombre. ¡Siempre era tan simpático!

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