Los mejores momentos del padre Lupe: le rendimos homenaje

El padre Guadalupe ha sido uno de los personajes más importantes de Abismo de pasión. Y no solo por ser el buen cura que acogió a Gael cuando lo abandonaron en la puerta de su iglesia y lo crió como a un hijo sino por muchas cosas más.

El padre lupe era el hermano de Alfonsina y el tío de Damián. Además era amigo de Elisa y de todos los habitantes de La Ermita, a los que ayudaba y aconsejaba cuando lo necesitaban.

Pero además de buena persona era un hombre muy divertido, siempre tenía una sonrisa y una buena palabra para quien le consultaba, aunque también era muy sincero y si tenía que expresar su oposición firme a algo lo hacía.

Reunimos algunos de los mejores momentos por los que vamos a recordar al padre Lupe en Abismo de pasión.