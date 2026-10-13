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Elisa tiene la prueba definitiva que demuestra la inocencia de su madre

Por fin puede probar que Estefanía no era la amante de Rosendo.

Elisa tiene la prueba definitiva que demuestra la inocencia de su madre

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Elisa va a casa de Alfonsina que se encuentra con Lucio muy preocupada porque todavía no saben nada de Damián. Pero le cuenta que han encontrado el cuerpo enterrado de Ingrid Navarro y que llevaba con ella los billetes de avión de Rosendo y Carmina. Lo que demuestra que la verdadera amante del Rosendo Arango era Carmina, no Estefanía, la madre de Elisa.

Alfonsina se muestra muy arrepentida porque sabe que Ingrid intentó venderle esa información y pagó con su vida. “Estoy pagando muy caros mis errores”, reconoce la mujer entre lágrimas.

Paloma por su parte sigue procesando que Gabino sea su padre y el hombre que se burló de su mujer. Justo cuando Gael le cuenta que Gabino mató a su madre Ingrid.

Y Paloma e deja claro que no va a dejar que le pase como a su madre, no va a permitir que un mal amor se lo quite todo. Así que le pide el divorcio a Gael.

Elisa tiene la prueba definitiva que demuestra la inocencia de su madre

Sabe que nunca ha necesitado un marido y si se casó con él fue con la esperanza de que algún día él se enamore de ella, pero se cansó de esperar y de sufrir.

Le da igual que Gael diga que renunció a Elisa por ella y al final las ha perdido a las dos.

Mientras, Gabino tiene amordazado a Damián, culpándolo de haber regresado al pueblo a quitarle la procesadora y a su madre, para llenar el vacío de que Rosendo dejó en las vidas de todas sus amantes. En concreto con su madre Alfonsina. ¡Por eso quería conquistar a todas las mujeres que Rosendo tuvo en vida!

Elisa tiene la prueba definitiva que demuestra la inocencia de su madre

Y le cuenta de paso que Rosendo tuvo más hijos ilegítimos y que el propio Gabino podría ser uno de ellos, lo cual los convertiría en hermanos a Damián y a él. Y se lo lleva en el maletero de un coche.

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