Elisa tiene la prueba definitiva que demuestra la inocencia de su madre

Elisa va a casa de Alfonsina que se encuentra con Lucio muy preocupada porque todavía no saben nada de Damián. Pero le cuenta que han encontrado el cuerpo enterrado de Ingrid Navarro y que llevaba con ella los billetes de avión de Rosendo y Carmina. Lo que demuestra que la verdadera amante del Rosendo Arango era Carmina, no Estefanía, la madre de Elisa.

Alfonsina se muestra muy arrepentida porque sabe que Ingrid intentó venderle esa información y pagó con su vida. “Estoy pagando muy caros mis errores”, reconoce la mujer entre lágrimas.

Paloma por su parte sigue procesando que Gabino sea su padre y el hombre que se burló de su mujer. Justo cuando Gael le cuenta que Gabino mató a su madre Ingrid.

Y Paloma e deja claro que no va a dejar que le pase como a su madre, no va a permitir que un mal amor se lo quite todo. Así que le pide el divorcio a Gael.

Sabe que nunca ha necesitado un marido y si se casó con él fue con la esperanza de que algún día él se enamore de ella, pero se cansó de esperar y de sufrir.

Le da igual que Gael diga que renunció a Elisa por ella y al final las ha perdido a las dos.

Mientras, Gabino tiene amordazado a Damián, culpándolo de haber regresado al pueblo a quitarle la procesadora y a su madre, para llenar el vacío de que Rosendo dejó en las vidas de todas sus amantes. En concreto con su madre Alfonsina. ¡Por eso quería conquistar a todas las mujeres que Rosendo tuvo en vida!

Y le cuenta de paso que Rosendo tuvo más hijos ilegítimos y que el propio Gabino podría ser uno de ellos, lo cual los convertiría en hermanos a Damián y a él. Y se lo lleva en el maletero de un coche.