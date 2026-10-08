Elisa recupera la salud con la ayuda de Ramona

Alfonsina recurre a Ramona para que cure a Elisa con sus remedios naturales y casi mágicos.

Gael va a ver a Elisa y le dice unas palabras muy bonitas, le dice que sabe que ama a Damián y que se aferre a ese amor, porque quiere verla feliz, y cuando se acerca a darle un beso entra Paloma, que se escandaliza.

Paloma discute con Gael, le dice que no puede más con esa situación, a pesar de que siga amándolo. Por eso va a intentar con todas sus fuerzas arrancarse ese sentimiento para un día poder decirle mirándole a los ojos que ya no le ama.

A Elisa se la llevan del hospital y Ramona va a intentar curarla en su casa con sus hierbas.

Alfonsina está convencida de que Carmina pidió a Gabino que los siguiera hasta esa playa con el propósito de matarlos, por lo que la picadura no fue casual. Además, pide a Ramona que diga por qué afrontó a Carmina como si supiera cosas que los demás no. Ramona juró no volver a hablar sobre ello porque tiene miedo de que la historia se repita y le pase como a su padre.

Pero confiesa que el día que murió Augusto fue a verla, y no sabe si se disparara con la escopeta por todo lo que le dijo o si por todo eso Carmina lo disparó.

Alfonsina lo confirma porque el único testigo de la muerte fue Horacio y la ayudó a cubrir el crimen.

El padre Lupe también lo sabía, y por eso lo mató, y como Horacio se escondía en el cementerio, también vio como Carmina le clavó un cuchillo a Guadalupe delante de la tumba de Estefanía.