Elisa se debate entre la vida y la muerte por la picadura de una serpiente

Damián y Elisa seguían en su romántico viaje de novios, donde habían hablado las cosas y volvían a quererse como una pareja. Pero entonces ocurre una desgracia: a Elisa le pica una serpiente que estaba en la cesta de picnic. En el mismo momento empieza a encontrarse mal y Damián tiene que llevarla corriendo a un hospital.

Allí les dicen que ha pasado mucho tiempo entre que la picó y la trasladaron al médico y la situación de Elisa es muy grave.

Damián está devastado. Así como como todos sus familiares y amigos. Alfonsina habla a solas con el doctor para hacer todo lo posible por salvar a su nuera.

Pero Alfonsina también tiene otros problemas. Ahora Gael se ha presentado con las maletas y con Paloma en su casa. Quiere reclamar la herencia de Rosendo Arango, que era su padre biológico, porque el hombre dejó todas sus pertenencias a sus hijos, lo que le incluye a él. En cambio,le dice a Alfonsina que, aunque sea la viuda oficial, a ella no le dejó nada.