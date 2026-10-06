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Elisa y Damián disfrutan de su luna de miel

Aunque el matrimonio es por conveniencia, viven su viaje de novios como lo que son: dos enamorados.

Elisa y Damián disfrutan de su luna de miel

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Elisa y Damián, después de la celebración de la boda y de enfrentarse a su tía Carmina, se van de viaje de novios al mismo lugar en el que estuvieron cuando Damián la raptó para que no se casara con Gael.

Allí donde fueron tan felices y donde se hicieron tanto daño con las palabras. Por aquel entonces Elisa estaba muy enfadada con él porque pensaba que había abandonado a Florencia y a su bebé y le mintió diciendo que se había entregado a Gael y que lo amaba y había sido el primer hombre en su vida.

Damián desconfió de ella en ese momento, los celos le cegaron y Elisa se quedó tan dolida que consideraron que ese era su final para siempre.

Elisa y Damián disfrutan de su luna de miel

Pero ahora están de nuevo en la misma playa ya como marido y mujer y se dejan llevar y se entregan al amor y la pasión una vez más.

Los que también se han dejado llevar otra vez son Gael y Paloma. Ambos están decididos a hacer que su matrimonio funcione.

Elisa y Damián disfrutan de su luna de miel
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