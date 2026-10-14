Abismo de pasión

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Damián logra sobrevivir a una bomba y termina en brazos de Elisa

Gael acompaña a su hermano en esos duros momentos y se da cuenta de que ama a Paloma y así se lo hace saber.

Damián logra sobrevivir a una bomba y termina en brazos de Elisa

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La historia se repite en Abismo de pasión. Un accidente cambia la vida de los protagonistas.

Cuando Gabino y Carmina huyen con el dinero al volante de un coche y en una noche muy lluviosa, Ramona se los encuentra y los espanta para detenerlos. Entonces tienen un accidente de tráfico. Carmina queda atrapada y Gabino aprovecha para huir corriendo con el maletín y el dinero.

En ese momento llegan Gael y Elisa que buscan a Damián en el maletero del coche, pero no está.

Damián logra sobrevivir a una bomba y termina en brazos de Elisa

Así que Gael se va al encuentro de su hermano mientras Carmina grita a Elisa que la ayude.

Cuando Gael se encuentra a Gabino, este confiesa que Carmina está loca y fue la que mató al padre Lupe, no a él. Le dice que está loca y que en realidad está huyendo de ella. Gabino confiesa que él nunca ha matado a nadie y que el balazo en la cabeza le obligó a actuar como lo hizo. Pero Gael no lo cree.

Damián está en la procesadora atado a una bomba. Gabino reconoce que si el negocio no va a ser para él no va a ser para nadie. Lo encuentran de casualidad amordazado y a punto de explotar.

Gael llega y le promete que lo va a rescatar porque es su mejor amigo, su hermano. Pero todo acaba bien. Cuando Elisa llega a la procesadora encuentra a Damián y Gael saliendo enteros y en perfectas condiciones. Y Gael y Alfonsina se retiran mientras Elisa y Damián por fin pueden abrazarse.

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