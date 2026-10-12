Carmina secuestra a Damián mientras todos sus crímenes salen a la luz

Carmina se encuentra con Elisa y le dice que tuvo suerte de sobrevivir a la mordedura de una serpiente. Ahora Elisa ya sabe que la amante de Rosendo Arango era ella.

Tía y sobrina se enfrentan por fin con la verdad por delante y le dice que ahora va a pagar por todo lo que hizo a sus padres y a todos a los que hizo daño.

Cuando Elisa trata de salir de la casa Carmina la apunta con una escopeta. Le cuenta que en la última conversación que tuvo con su padre Augusto él la amenazó con contar a todos la verdad y ella por instituto cogió la escopeta y lo mató.

Pero a Elisa le dice que le merece algo peor que la muerte. Le dice que merece vivir sabiendo que el amor de su vida está muerto.

En ese momento golpea a Elisa, la deja tirada en el suelo y sale a buscar a Damián. ¡Lo secuestra!

Elisa llama a Alfonsina para contárselo y pide ayuda a su padrino. Lucio justo acaba de ver cómo Horacio se llevaba a Lolita a la que dice amar mientras le cuenta que en el incendio que murió Blanca debería haber muerto Lucio.

Elisa pide ayuda también a Gael. Alfonsina se enfrenta a Gabino y le dice que sabe que ha sido cómplice de Carmina siempre, que sabía que la amante de Rosendo era Carmina y no Estefanía.

La señora está muy cabreada y lo rechaza de todas las maneras y le dice que se lo va a contar a la policía.

Gabino intenta besarla, pero Alfonsina está repugnada. Hasta que decide no oponerse y le engaña diciendo que siempre lo ha deseado porque le recordaba a Rosendo. Le cuenta que lo recuerda cuando era un adolescente y empezó a trabajar en su hacienda. Cuando su madre murió y Rosendo le dio trabajo. Rosendo le ayudó no solo porque tuviera piedad de él, sino por algo más que ella vio en unos papeles que quemó. Guadalupe pensaba que era el testamento de su marido, pero no, fue un acta de nacimiento de Gabino. ¿Será porque Gabino también era hijo de Rosendo? Pero sin contarle la verdad le golpea en la cabeza y huye.

Además, Vicente va a ver a Braulio y le pide que le perdone. Ya sabe que es hijo de un asesino y está muy arrepentido de haber querido a una persona así.

Mientras Carmina tiene a Damián secuestrado, atado de manos y en una silla en mitad de los campos. Horacio se entrega a la policía. Y en el jardín encuentran los restos que encontró Horacio. Los de Ingrid, la madre de Gael.

Junto al cuerpo encuentran el bolso de la señora Navarro y unos billetes de avión de hace muchos años: uno a nombre de Rosendo y otro de Carmina, la prueba definitiva. Eso fue lo que descubrió Ingrid que le costó la vida. Gabino le guardó durante años ese secreto a su tía.

Carmina llama a Gabino para que vaya al campo, Damián la golpea e intenta huir, pero se encuentra con Gabino que lo lleva de regreso con Carmina. Y le cuenta el nuevo plan: van a chantajear a Alfonsina para ver cuánto cuesta la vida de su hijo.