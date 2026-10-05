Abismo de pasión

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Carmina se enfrenta a toda la familia en la boda de Elisa

Toda La Ermita la acusa de ser ella la amante de Rosendo y de que el hijo de Augusto no era en realidad de Augusto.

Carmina se enfrenta a toda la familia en la boda de Elisa

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Carmina no ha podido evitar que Elisa se case con Damián. Lo que ella quería era hacer daño a su sobrina, a la que acusa de todo el daño que ha sufrido ella en su vida.

Así que se presenta en plena celebración, pero le sale todo del revés. Todos, Elisa, Alfonsina, Ramona, Lucio, terminan poniendo a Carmina contra las cuerdas. La acusan de mentirosa. Alfonsina le pregunta directamente que reconozca en público que era ella la amante de su fallecido marido Rosendo Arango y no Estefanía.

Le dicen que saben que el hijo que esperaba era de Rosendo pero que lo hizo pasar por hijo de Augusto para poder casarse con él, a pocos días de la muerte de Estefanía.

Carmina lo niega todo y dice que nunca ha oído semejantes calumnias. Pero todos siguen presionándola para que diga la verdad. ¡Ya nadie se fía de ella!

Carmina se enfrenta a toda la familia en la boda de Elisa

Hasta Elisa ha temido por su vida con vio sus ojos endemoniados al encerrarla para no dejarla ir a su boda. Ahora a Elisa le cuadra que Carmina matara a su marido Augusto y hasta al padre Guadalupe. ¿Será capaz de soportar tanta presión?

A Carmina el único apoyo que le queda es el de Gabino, que sigue sufriendo unos terribles dolores de cabeza y su hijo amenaza a doña Ramona para que le dé el remedio para el dolor que ella se negaba a darle.

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