Los problemas de Eduardo no han hecho más que comenzar

Eduardo siempre se ha comparado con su hermano mayor. Cree que sus padres no han sido justos con él y piensa que no le han dado las mismas oportunidades que a Álvaro. En la empresa su salario no es el que esperaba y siempre ha considerado que merecía cobrar más.

El trabajo que Eduardo tiene lo consiguió por recomendación de su cuñada Olga. Desde hace algún tiempo Eduardo ha estado desviando dinero de la empresa para su propio uso personal. Pensaba que nadie se daría cuenta, pero no es así. El gerente de la empresa le ha hecho una auditoría a su departamento y ha descubierto algo que no le cuadra. Eduardo tiene un serio problema.