Lino amenaza a Álvaro con acabar con la vida de su madre

Álvaro llama a su madre para preguntar por Gema que se encuentra en el hospital, lo que no espera es que fuera Lino quién contestase al teléfono.

La conversación sube de tono cuando Álvaro le llama violador y Lino se defiende y le pide quedar a solas, amenazándolo con que si no se presenta su madre sufrirá, ya que ha conseguido que confíe en él y le de su teléfono. Los nervios de Álvaro van en aumento y, aunque no termina de aceptar, no tiene otro remedio que acudir a la cita por el bien de su madre.

En cuanto cuelga, llama a su hermano Gael pero no acaba consiguiendo la respuesta que deseaba. ¿Qué hará Álvaro?

La conversación al completo entre Álvaro y Lino en el video que encabeza la noticia.