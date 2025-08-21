Por ella soy Eva

La verdadera prima de Mimí chantajea a Juan Carlos si quiere evitar que desvele su verdadera identidad

Eva, la verdadera prima de Mimí, se presenta en Grupo Imperio para exigir sus derechos ante la sorpresa general de la junta de gobierno.

Dagoberto ha convencido a Eva, la verdadera prima de Mimí, para que desenmascare al personaje que está usurpando su identidad y que es la dueña de una gran paquete accionarial de grupo Imperio. Por eso se presenta en las oficinas de la empresa y se cuela en la sala de juntas donde se debaten temas importantes. Cuando Juan Carlos la ve aparecer por la puerta, piensa que su coartada está a punto de saltar por los aires, pues si Eva dice que es la verdadera prima de Mimí, Juan Carlos no tendrá escapatoria.

Pero Eva lleva la lección bien aprendida y no desvela su verdadera identidad, sólo dice que es una buena amiga de Eva María (Juan Carlos) que quiere tener unas palabras con ella. Juan Carlos respira aliviado, pero sabe que tiene un enorme problema entre manos porque no va a ser sencillo mantener la coartada con la verdadera prima de Mimí allí.

Una vez de regreso a la pensión, Eva desvela sus verdaderos planes. Si Juan Carlos (del que no sabe su verdadera identidad) quiere mantener su coartada en la empresa, deberá hacer a Eva socia de las acciones que posee en grupo Imperio.

