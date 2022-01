Las compañeras del instituto de Gemma se burlan de su embarazo

La barriga de Gemma empieza a asomar y, cansada de esconderse, ya no trata de ocultarla. El problema es que no todos sus compañeros de clase son como sus amigas o Dimi, que la apoyan, si no que, la gran mayoría, se mete con ella.

Ya es suficientemente duro para Gemma esperar un niño no deseado estando en el instituto, como para que un puñado de estudiantes de su misma clase no paren de acosarla, acorralarla y meterse con su embarazo. No solo eso, sino que puede que, incluso los padres de los estudiantes, le pongan problemas.

En este episodio, un grupo de chicas acorrala a Gemma ... ¿Alguien la defenderá?¿Se pondrá alguno de sus compañeros de su lado?¿Mostrarán algo de empatía por la pobre Gemma? Si quieres descubrirlo, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.