Max pide a Blanca que se case con él

La relación de Blanca con Max no parece fácil, pero para Max lo es. Blanca no deja de pensar que su relación no está bien, que él es un chico joven y ella una mujer más mayor y que pueden surgir complicaciones.

Las dudas de Blanca se incrementan cuando escucha a Max hablando con un compañero de trabajo. Le dice que está muy enamorado de una persona con la que querría formar una familia y añade que le gustaría tener, aunque fuera un hijo con ella, porque él no pudo tener un núcleo familiar de pequeño.

Pero eso asusta a Blanca, porque ella no quiere ser madre otra vez y teme que no encajen sus planes de vida.

“¿Y si yo te estoy quitando un sueño? Tú me los estás dando todos,” le dice Max a Blanca ante las dudas de ella de coartar la vida de él.

Max le propone cualquier cosa con tal de que puedan estar juntos. Y para demostrarle que va en serio ¡le pide que se case con él!

Pero justo Pepita, la empleada de Velvet que además tenía una extraña relación con Max, ¡los descubre! ¿Se lo contará a los demás? ¿Podrán seguir su plan de pareja juntos o ... decidirá chantajearlos y complicar su historia de amor por la relación que tuvo ella con Max?