Bárbara descubre a Valeria y a Enrique ¡besándose!
Se le han despejado de golpe todas las dudas sobre quién era la amante de su marido.
Con la de veces que Valeria y Enrique se han dejado llevar por la pasión en las instalaciones de Velvet, parece mentira que nadie nunca los haya sorprendido en actitud sospechosa.
Y le ha ido a pasar a la menos indicada. Bárbara entra en el despacho de su marido, en el que unas horas antes tuvo una conversación fría con él, y se encuentra a Valeria en brazos de Enrique.
Bárbara reacciona a gritos y se va a contárselo a Cristina. Ya sabe quién es la amante de Enrique y el padre del hijo que espera: la hermana de Alberto.
¿Afectará esto a la relación de Bárbara con cristina Otegui?
