Isabel cuenta a Alberto que es su madre y él la rechaza

Cristina contrató un detective para investigar todo lo que pudiera sobre la vida de Alberto, sobre todo de su madre.

Esto coincide con la decisión de Isabel de contarle a Alberto que es su madre. Pero su hijo no reacciona nada nada bien. No la cree y no quiere escucharla una palabra más.

De hecho se produce una terrible conversación a tres entre Cristina, Alberto e Isabel de la que la mujer sale mal parada: deciden despedirla de Velvet.

Isabel se encuentra en muy mal estado de salud y esta dececpción hace que sufra mucho más. Por eso sus compañeras de Velvet se preocupan al verla casi desmayarse.

Blanca y Ana se encargan de ella y la tranquilizan diciendo que Alberto tiene que ordenar sus pensamientos antes de poder aceptarla. Todavía hay esperanza para que eso ocurra.

Aunque no va a ser fácil convencerlo, puesto que Cristina tiene los documentos que prueban que Isabel era una asesina y se los iba a enseñar a Alberto, aunque no sea lo que de verdad ocurrió.