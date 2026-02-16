Momento destacado
Isabel cuenta a Alberto que es su madre y él la rechaza
Cristina ha averiguado también que esa mujer es peligrosa y deciden echarla de Velvet
Cristina contrató un detective para investigar todo lo que pudiera sobre la vida de Alberto, sobre todo de su madre.
Esto coincide con la decisión de Isabel de contarle a Alberto que es su madre. Pero su hijo no reacciona nada nada bien. No la cree y no quiere escucharla una palabra más.
De hecho se produce una terrible conversación a tres entre Cristina, Alberto e Isabel de la que la mujer sale mal parada: deciden despedirla de Velvet.
Isabel se encuentra en muy mal estado de salud y esta dececpción hace que sufra mucho más. Por eso sus compañeras de Velvet se preocupan al verla casi desmayarse.
Blanca y Ana se encargan de ella y la tranquilizan diciendo que Alberto tiene que ordenar sus pensamientos antes de poder aceptarla. Todavía hay esperanza para que eso ocurra.
Aunque no va a ser fácil convencerlo, puesto que Cristina tiene los documentos que prueban que Isabel era una asesina y se los iba a enseñar a Alberto, aunque no sea lo que de verdad ocurrió.
