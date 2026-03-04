Yilmaz y Tufan se enfrentan por Serap y Nur acaba herida

Serap lleva muy poco tiempo casada con Yilmaz, pero no es feliz a su lado. Su marido pierde los nervios con facilidad y ella ya no puede soportarlo más. Además, sigue enamorada de Tufan y le dio el 'sí, quiero' porque Nur la obligó.

Así que reúne valor y le comunica a su marido que su matrimonio no funciona. "Es mejor que no nos hagamos más daño", le confiesa. Yilmaz es consciente de que la convivencia con Serap no es la ideal y acepta divorciarse de ella.

Pero lo que la exnovia de Tufan no sabe es que su marido se ha guardado un as bajo la manga. Está despechado y su intención es vengarse del marido de Nur, al que culpa de su separación con Serap.

Aprovecha un descuido de su mujer, se apodera de su móvil mientras ella le prepara algo de ropa para irse a dormir un hotel. Cuando sale de casa, la encierra con llave para dejarla incomunicada.

Minutos más tarde, Yilmaz le manda un mensaje a Tufan haciéndose pasar por Serap y queda con él en un punto concreto. En ese momento, el exfutbolista no lo lee porque está dormido en el sofá, pero Nur sí.

Cuando Tufan despierta, corre a reunirse con su exnovia. Nur, al ver que su marido se ha ido, decide seguirlo creyendo que tiene una aventura con la mujer de Yilmaz.

Al llegar al lugar de encuentro, Tufan se lleva una desagradable sorpresa al descubrir que quien está allí es Yilmaz… y lleva un arma en la mano.

"Eres una escoria que persigue a mujeres casadas", le espeta furioso. Tufan le recrimina que no haya tratado bien a Serap y la situación se vuelve cada vez más tensa. En ese momento, aparece Nur y se produce un forcejeo entre ellos. Finalmente, Nur resulta herida de bala, aunque por fortuna su vida no corre peligro.

Tras dos semanas hospitalizada, recibe el alta y Tufan la lleva de nuevo a casa. Toda la familia, incluido Civan, que ya no vive allí, está reunida para darle la bienvenida. Sin embargo, la malvada amante de Mali pierde los papelesal ver a Ela en la mansión.

Antes de lo ocurrido con Yilmaz, Nur la había echado de casa tras sorprenderla abrazando a su hijo. Le advirtió que se alejara de él y, al no obedecer sus órdenes, no dudó en despedirla.

Sin embargo, la familia de Tufan le ha pedido que siga trabajando para ellos. No pueden olvidar que salvó la vida a todos cuando un ladrón entró en la casa para robar y ella logró contenerlo y ahuyentarlo.

Finalmente, al ver que toda la familia está a favor de que la joven chef siga trabajando para ellos, Nur le da una oportunidad. Eso sí, les recuerda a todos que solo es una empleada del hogar y que debe ser tratada como tal, sin favoritismos ni cercanía.