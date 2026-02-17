Alberto reacciona y reconoce a Isabel como su madre

Emilio acude al despacho a hablar con Alberto y le ofrece su renuncia. Isabel se va a México después de su despido de Velvet y él se va con ella, a cuidarla durante su enfermedad.

Alberto reprocha a Emilio que no le haya contado la verdad sobre su madre durante tantos años, pero él asegura que no le correspondía a él contárselo. Pero que su madre lloraba por él cada vez que hablaban y le preguntaba y se interesaba.

Además, le reprocha que sea un ignorante que no cree a su madre, pero sí cree a los demás, como a Gloria, que actúa solo por celos, puesto que Isabel fue el gran amor de Benjamín.

Antes de irse le entrega una carta que Isabel ha escrito para Alberto.

Cuando Isabel y Emilio se encuentran en el aeropuerto esperando su vuelo, Alberto aparece y el tiempo se detiene. Todo apunta a que ha decidido leer la carta de Isabel y por lo menos escuchar la versión de la mujer que tan dolida parece.

Justo en ese momento Isabel se desmaya y tienen que llevarla al hospital. Allí, cuando los médicos salen a preguntar por sus familiares Alberto responde diciendo: “Yo soy su hijo”, ante las miradas incrédulas de los demás y de felicidad de Emilio.

El resto del tiempo que permanece ingresada Alberto se queda pendiente de su estado. Esto también le supone un enfrentamiento con Cristina que no entiende cómo ha cambiado de opinión y ahora cree a Isabel, cuando no la conoce de nada.

Ella sigue pensando que su aparición ha coincidido con la contratación de un detective y se hizo la víctima para adelantarse a la versión de Cristina, pero no es así.