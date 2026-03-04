David revela a Gael el gran secreto que Leona lleva años ocultando

Jeremías ha perdido el juicio para quedarse con la casa de Clara y David teme que, por despecho, confiese a los Torrenegro quién es en realidad Leona. Así que, sin dudarlo, decide hablar con Gael y revelarle la verdad: le cuenta que la mujer con la que se ha casado es Marena Ramos y le pide que la proteja de su familia.

El hijo de Ramsés se muestra incrédulo, pero el hermano de Jacinta le explica que Marena no falleció en el incendio del hospital y que se cambió el nombre para poder sobrevivir. Además, el terapeuta le revela que él es Adrián Hernández.

Gael se queda de piedra al escuchar la confesión de David y el hijo de Clara le cuenta que Consuelo y Cristóbal cuidaron de Marena y la ayudaron a transformarse en Leona. El joven fisioterapeuta también le revela que, al principio, creyó que ella había muerto en el incendio del hospital.

El exmarido de Columba quiere saber si Leona sabe que Ana Julia es su hija y que su otro hijo falleció en el hospital el día del incendio. Preguntas que no obtienen respuesta por parte de David. "Ya me arriesgué mucho al decirte quién es realmente", le espeta al Torrenegro.

Gael sospecha que David y Leona se han burlado de él y que ella se ha casado sin estar enamorada. El hijo de Clara le pide al hijo de Josefa que no sea un cobarde y que proteja a Leona. "Ella tuvo una vida llena de sufrimientos por tu falta de valor", le recuerda David.

Gael admite su parte de culpa, pero le explica al que fuera novio de Leona que no pudo enfrentarse a su padre porque era un monstruo y por esa razón se vio obligado a dejar marchar a Marena Ramos.

David le pide, además, que no solo vele por la seguridad de Leona, sino que también le ayude a desenmascarar a su padre, que está involucrado en negocios turbios como el tráfico de mujeres. ¿Gael estará dispuesto a traicionar a su padre?

Más tarde, Jeremías se presenta en la empresa de los Torrenegro para chantajear a Gael. Quiere contarle quién es Leona en realiad a cambio de una suma nada despreciable de dinero, pero él ya lo sabe todo. Así que le exige al padre de Lola que deje en paz a su esposa y que no revele a Ramsés y Columba quién es realmente Leona si no quiere que su vida corra peligro. "Lo único que haces es aprovecharte de los demás", le recrimina con rabia.

Cuando Gael llega a casa, se encuentra a Leona y a su familia reunidos. Su esposa quiere establecer nuevas reglas y espera que las acaten sin rechistar: desea que Columba se marche de la vivienda familiar y le pide a su esposo un puesto ejecutivo más alto. No se conforma con ser simplemente su asesora personal.

El padre de Kika y Oliver no articula palabra. Sigue en shock tras descubrir que ella es Marena, la joven a la que amó con todo su corazón cuando era un adolescente.