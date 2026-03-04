Civan empieza a sospechar que Ela podría ser Leyla tras descubrir una reveladora cicatriz en su mano

Civan se ha independizado desde que descubrió que su madre, Nur, es su madre biológica, pero acude a la mansión familiar para hablar con ella. Le explica que Mali le contó la triste verdad sobre su concepción sin imaginar que es una mentira más de su progenitora.

Su supuesto tío, que es realidad su verdadero padre, le reveló que Nur fue violada mientras él estuvo trabajando una temporada fuera y que, fruto de ese terrible acto, nació él.

Como siempre, Nur se hace la mártir y le confiesa que no fue capaz de protegerlo cuando nació. Asegura que quería una vida mejor para él y pensó en Güzide para cuidarlo y protegerlo. "No fue nada fácil dejarte", le espeta. También, le cuenta que fue muchas veces al vertedero para verlo y que lo observaba desde la distancia con el corazón roto.

Civan le pide tiempo para asimilarlo todo. "No sé si superaré todo esto", le asegura a su madre.

Cuando está dispuesto a volver a casa, se encuentra con Ela en el jardín que intenta animarlo. Él la besa en la mano como agradecimiento por su apoyo incondicional y se percata de que tiene una cicatriz como la que tenía Leyla en la misma mano.

Civan sospecha, por primera vez, que Ela podría ser Leyla y decide visitarla en casa de su supuesta madre, Sema, que en realidad es la mujer que la crio cuando se marchó del vertedero. El joven no deja de hacer preguntas personales sobre la infancia de Ela a su supuesta madre y a su mejor amiga, Fidan.

Para evitar que el exnovio de Ceren descubra que Ela es la hija de Hilmi, le muestran fotos de Fidan cuando era niña haciéndole cree que es Ela. Sin embargo, Civan se da cuenta de que la niña de las imágenes no tiene nada que ver con Ela. ¿Acabará la joven chef contándole la verdad sobre su identidad?