¡Max y Blanca se besan!

Menos mal que no son madre e hijo, porque entre ellos ha surgido una relación cada vez más complicada.

Max se hizo pasar por el hijo de Blanca, después de coincidir con el verdadero hijo de ella en una familia de acogida. Pero el hijo murió.

Después de que le contara toda su historia a Max, este no tenía muy buena opinión de Blanca por haber abandonado a su hijo. Así que se hizo pasar por él para estafarla y sacarle dinero.

Pero acabó enamorándose de ella, así que decidió confesarle la verdad.

Ahora ya no hay ningún parentesco entre los dos. Pero entre ellos ya ha surgido una relación muy especial y cercana. Tanto que cuando Blanca tiene un problema en casa con un escape de agua, llama a Max para solucionarlo.

Y en medio del caos, con poca ropa y mucha tensión, Max y Blanca terminan besándose.

