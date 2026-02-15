Isabel confiesa a Ana que ella es la madre de Alberto

Isabel ha tenido que ser atendida otra vez por los médicos porque no se encuentran bien de salud. Pero ella quiere volver a Velvet.

En un momento de confidencias con Ana, Isabel le cuenta que Alberto es su hijo. Y se lo dice porque sabe que el amor que hay entre ellos dos es real.

La mujer le cuenta toda la verdad: que Alberto lleva toda la vida engañado y que ella ha regresado a Nueva York por él. No han conseguido borrarla porque ella ha vuelto.

Le cuenta que a Benjamín también lo engañaron, haciéndolo creer que había cometido un crimen para meterle en la cárcel. Aunque ellos, Isabel y Benjaçín, se amaban mucho, él terminó por creer que ella quería engañarlo y conseguir su dinero y que además era una asesina. Cuando la encarcelaron ella estaba embarazada.

Ana le dice que tiene que contar la verdad a Alberto. Y aunque no hay nada que Isabel desee más en este mundo, quiere esperar un poco, porque piensa que a él le va a costar creer la verdad.

¿Y si la culpa por no haberlo buscado antes? ¿Y si en realidad piensa que ella es una criminal de verdad?