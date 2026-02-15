Velvet el nuevo imperio

Isabel confiesa a Ana que ella es la madre de Alberto

Ana no da crédito a la revelación de Isabel y le aconseja que se lo cuenta a Alberto, piense lo que piense, él debe saberlo.

Isabel ha tenido que ser atendida otra vez por los médicos porque no se encuentran bien de salud. Pero ella quiere volver a Velvet.

En un momento de confidencias con Ana, Isabel le cuenta que Alberto es su hijo. Y se lo dice porque sabe que el amor que hay entre ellos dos es real.

La mujer le cuenta toda la verdad: que Alberto lleva toda la vida engañado y que ella ha regresado a Nueva York por él. No han conseguido borrarla porque ella ha vuelto.

Le cuenta que a Benjamín también lo engañaron, haciéndolo creer que había cometido un crimen para meterle en la cárcel. Aunque ellos, Isabel y Benjaçín, se amaban mucho, él terminó por creer que ella quería engañarlo y conseguir su dinero y que además era una asesina. Cuando la encarcelaron ella estaba embarazada.

Ana le dice que tiene que contar la verdad a Alberto. Y aunque no hay nada que Isabel desee más en este mundo, quiere esperar un poco, porque piensa que a él le va a costar creer la verdad.

¿Y si la culpa por no haberlo buscado antes? ¿Y si en realidad piensa que ella es una criminal de verdad?

No quiere estar en boca de todos y piensa que lo mejor es terminar con la relación y dejar su trabajo atrás.

