Cristina se toma un bote de pastillas tras el rechazo de Alberto

El matrimonio entre Cristina y Alberto no iba bien por varios motivos, sobre todo que Alberto sigue enamorado de Ana. Y por fin ha tomado la determinación de acabar con ello, pero Cristina no está de acuerdo.

Hace todo lo posible por evitarlo y hasta va a hablar con Emilio para preguntarle si sabe quién es la mujer por la que Alberto quiere acabar con ella.

Emilio avisa a Ana de que Cristina está investigando por su cuenta, y como descubra que ella es el gran amor secreto de Alberto, va a tener serios problemas, incluso deberá dejar Velvet.

Cristina solo quiere saber quién es la mujer por la que Alberto la deja, está convencida de que esa es la razón del divorcio. Bárbara intenta calmarla y le ofrece unas pastillas, pero ella solo finge tomárselas. No quiere calmarse.

Bárbara está realmente preocupada porque no quiere que vuelva a tener un episodio como el que tuvo hace años tan grave que su padre tuvo que ingresarla. Cristina se queda perpleja porque no sabía que no amiga tenía ese dato sobre ella.

Alberto mientras tanto sigue adelante con el proceso de divorcio y cuando Cristina recibe los papeles, después de mucho llorar decide tomarse un puñado de pastillas acompañado de un buen trago de alcohol. ¿Conseguirá salvar su vida si alguien la encuentra a tiempo?

Pero Cristina no es la única que está perdiendo la cabeza tras una ruptura. Carlos está dejando ver más que nunca cómo es, aunque nadie lo vea todavía.

Quiere un local al lado de Velvet y tiene un montón de fotografías de Ana en su ordenador. Está loco por ella. ¡Literalmente!