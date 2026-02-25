Velvet el nuevo imperio

Alberto rompe con Cristina sin pensar en las consecuencias para Velvet

Cristina lo amenaza con el contrato que firmó con los Otegui.

Alberto ya decidió que iba a romper su matrimonio con Cristina para poder volver con Ana. Pero tiene que pensar también qué va a hacer con Velvet, porque la razón de casarse con su mujer era que su padre asumiera la deuda de la empresa.

Alberto le comunica a Cristina que tienen que dejarlo porque su relación no va bien, y aunque ella propone hacer cualquier cosa para arreglarlo, él lo tiene claro.

Pero después de las lágrimas de Cristina se encuentra su chantaje: no puede romper así como así el contrato que firmó con su familia.

Hasta Valeria se lo advierte a su hermano Alberto. ¿Qué va a pasar con ellos si sigue adelante con el divorcio?

