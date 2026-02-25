Alberto rompe con Cristina sin pensar en las consecuencias para Velvet

Alberto ya decidió que iba a romper su matrimonio con Cristina para poder volver con Ana. Pero tiene que pensar también qué va a hacer con Velvet, porque la razón de casarse con su mujer era que su padre asumiera la deuda de la empresa.

Alberto le comunica a Cristina que tienen que dejarlo porque su relación no va bien, y aunque ella propone hacer cualquier cosa para arreglarlo, él lo tiene claro.

Pero después de las lágrimas de Cristina se encuentra su chantaje: no puede romper así como así el contrato que firmó con su familia.

Hasta Valeria se lo advierte a su hermano Alberto. ¿Qué va a pasar con ellos si sigue adelante con el divorcio?