Ana y Alberto se dan el sí quiero ¡por fin!

El gran día que todos esperaban en Velvet llegó por fin.

Alberto espera a Ana en el altar junto a su mejor amigo Mateo, que además le dice que Clara acaba de pedirle matrimonio a él.

Los dos se funden en un emotivo abrazo: “Te quiero, hermano”, se dicen, mientras Ana avanza por el pasillo del brazo de su tío Emilio.

¡Ana y Alberto por fin se han casado! Su relación comenzó cuando eran niños y tuvieron que hacer todo lo posible por conseguir estar juntos.

Superaron la distancia, las apariencias, las crisis económicas y sentimentales y ya pueden relajarse y disfrutar de su bonita familia, junto al pequeño Albertito, al que su padre ya conoce. “Se parece a mí”, dijo cuando lo vio por primera vez.

La diseñadora Ana Velázquez luce en su boda un espectacular diseño blanco palabra de honor de encaje con un velo de pedrería y una enorme cola.

Ya en la iglesia se produce el esperado momento. ¡Alberto y Ana ya son marido y mujer! Después del beso salen al exterior, cogidos del brazo y entre vítores y pétalos blancos se hacen la promesa más bonita del mundo. "Diseñaremos juntos un mundo a medida de los dos".

Han cumplido su sueño de adolescentes después de tantas tormentas y ahora pueden vivir la vida que vale la pena vivir. ¡Qué final de cuento para una historia de amor que siempre recordaremos!