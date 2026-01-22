Velvet el nuevo imperio

Emilio sufre un ataque y Ana vuelve de San Francisco

Ana pide a Alberto que le devuelva su puesto en Velvet para cuidar de su tío.

Ana pide volver a su puesto en Velvet

Todos están muy preocupados por el estado de salud de Emilio, después de que le haya dado una subida de tensión que acabó con un desmayo y una visita al hospital.

Velvet el nuevo imperio - Emilio sale del hospital

En su ausencia, Valeria es la nueva gerente de las Galerías Velvet y empieza a imponer sus normas: se autoproclama mejor vendedora y nombra a Jennifer su asistenta.

Velvet el nuevo imperio - Emilio sufre un ataque y Ana vuelve de San Francisco

Pero lo más importante de todo es que Ana, en cuanto se ha enterado de la situación de su tío, ha regresado de San Francisco. Y además ha pedido a Alberto recuperar su puesto en Velvet para estar cerca de Emilio cuando más la necesita.

Así que ¡Ana vuelve para quedarse!

