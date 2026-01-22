Momento destacado
Emilio sufre un ataque y Ana vuelve de San Francisco
Ana pide a Alberto que le devuelva su puesto en Velvet para cuidar de su tío.
Todos están muy preocupados por el estado de salud de Emilio, después de que le haya dado una subida de tensión que acabó con un desmayo y una visita al hospital.
En su ausencia, Valeria es la nueva gerente de las Galerías Velvet y empieza a imponer sus normas: se autoproclama mejor vendedora y nombra a Jennifer su asistenta.
Pero lo más importante de todo es que Ana, en cuanto se ha enterado de la situación de su tío, ha regresado de San Francisco. Y además ha pedido a Alberto recuperar su puesto en Velvet para estar cerca de Emilio cuando más la necesita.
Así que ¡Ana vuelve para quedarse!
