Enrique se pelea con Alberto por defender a Cristina

Cristina sigue tomando decisiones en Velvet. Ahora lo que va a hacer es despedir a Ana. Alberto le dice que no pueden prescindir de ella pero hasta Cristina ha enfrentado de manera directa a la costurera, que le ha plantado cara pero ha terminado llorando y abrazada por las demás chicas Velvet.

Cristina tiene pensado hacer la vida un infierno a la pareja. De hecho, esta convencida de que el beso que los vio untos en la terraza era un beso de despedida.

Por otro lado, Gloria ha salido del centro en el que estaba internada y ahora le pide dinero a Valeria, ya que le dejó todos sus bienes y ella no tiene nada. Y a cambio le cuenta la verdad de Isable, la madre de Alberto.

En efecto, Valeria se entera de que fue todo organizado para quitarse del medio a Isabel y quedarse con su hijo.