Enrique se pelea con Alberto por defender a Cristina

Cristina no quiere divorciarse de Alberto y ni su propio hermano entiende lo que quiere.

Cristina sigue tomando decisiones en Velvet. Ahora lo que va a hacer es despedir a Ana. Alberto le dice que no pueden prescindir de ella pero hasta Cristina ha enfrentado de manera directa a la costurera, que le ha plantado cara pero ha terminado llorando y abrazada por las demás chicas Velvet.

Cristina tiene pensado hacer la vida un infierno a la pareja. De hecho, esta convencida de que el beso que los vio untos en la terraza era un beso de despedida.

Por otro lado, Gloria ha salido del centro en el que estaba internada y ahora le pide dinero a Valeria, ya que le dejó todos sus bienes y ella no tiene nada. Y a cambio le cuenta la verdad de Isable, la madre de Alberto.

En efecto, Valeria se entera de que fue todo organizado para quitarse del medio a Isabel y quedarse con su hijo.

Enrique se pelea con Alberto por defender a Cristina

Los padres de Dínora piden perdón por el error que cometieron con su hija

Velvet el nuevo imperio - Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Gabriela y Juan olvidan sus diferencias para resistir en la selva

El asesino del pozo sale a la luz: ¡era Burak!

Los Reyes y las Elizondo se consuelan ante la situación de Gabriela y Juan

La madre de ellas y el hermano de ellos siguen perdidos en la selva con Dínora y Fernando, ante el fallido intento de rescate de Franco y Óscar.

Cristina le dice a Alberto que está embarazada de él ¡pero ni siquiera lo está!

La noticia de su embarazo coincide con su nuevo puesto de autoridad en Velvet. Cristina está dispuesta a ir a por todas en esta nueva etapa de su vida.

Gloria le cuenta a Cristina que Ana es la mujer a la que ama Alberto

Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

