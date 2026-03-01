Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Alberto está preocupado por Cristina y por el hijo que van a tener. Por eso le dice que debería ir a una evaluación con un psiquiatra y un médico que le controle el embarazo.

Hasta le ha reservado una cita con uno de los mejores médicos de Nueva York. Pero Cristina por supuesto no quiere ir. ¡Descubriría que no está embarazada!

Cristina solo le dice que estuvo en una clínica de salud mental ingresada, pero le pide por favor que nunca se lo cuente a nadie. Porque ya está bien y si está perdiendo la cabeza es por él. Ella no se da cuenta que insistir en estar con él no es sano.

Alberto le cuenta a Ana que Cristina ha descubierto la relación que tienen y aun así, la costurera no para de pensar en todo lo que estará sufriendo Cristina con esta situación. ¿Qué va a pasar ahora con ellos?

Por si fuera poco, descubre a Ana y Alberto juntos y a solas besándose en la azotea y tiene lugar otra escena terrible en la que Cristina los grita desconsolada. Alberto no es capaz de hacerla entrar en razón porque ella no se da cuenta de las cosas que dice.

Pero no es la única vez que Cristina enfrenta a Ana después de saber que es ella el amor de su marido. De hecho, le habla en tan mal tono que hasta Ana tiene que pedirle que la trate con respeto como a una empleada.

Sin embargo, el tiempo de Ana en Velvet puede que está cerca de terminar. Continuar trabajando juntas en esa situación no beneficia a nadie