Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Ella rechaza su ayuda y le dice que después de lo que sufrió con la muerte de su madre ya está bien

Velvet el nuevo imperio - Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Publicidad

Nova
Publicado:

Alberto está preocupado por Cristina y por el hijo que van a tener. Por eso le dice que debería ir a una evaluación con un psiquiatra y un médico que le controle el embarazo.

Hasta le ha reservado una cita con uno de los mejores médicos de Nueva York. Pero Cristina por supuesto no quiere ir. ¡Descubriría que no está embarazada!

Cristina solo le dice que estuvo en una clínica de salud mental ingresada, pero le pide por favor que nunca se lo cuente a nadie. Porque ya está bien y si está perdiendo la cabeza es por él. Ella no se da cuenta que insistir en estar con él no es sano.

Alberto le cuenta a Ana que Cristina ha descubierto la relación que tienen y aun así, la costurera no para de pensar en todo lo que estará sufriendo Cristina con esta situación. ¿Qué va a pasar ahora con ellos?

Ana y Alberto hablan sobre la situación con Cristina ahora que los ha descubierto juntos

Por si fuera poco, descubre a Ana y Alberto juntos y a solas besándose en la azotea y tiene lugar otra escena terrible en la que Cristina los grita desconsolada. Alberto no es capaz de hacerla entrar en razón porque ella no se da cuenta de las cosas que dice.

Cristina descubre a Ana y Alberto en la azotea

Pero no es la única vez que Cristina enfrenta a Ana después de saber que es ella el amor de su marido. De hecho, le habla en tan mal tono que hasta Ana tiene que pedirle que la trate con respeto como a una empleada.

Sin embargo, el tiempo de Ana en Velvet puede que está cerca de terminar. Continuar trabajando juntas en esa situación no beneficia a nadie

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Pasión de gavilanes - Gabriela y Juan olvidan sus diferencias para resistir en la selva

Gabriela y Juan olvidan sus diferencias para resistir en la selva

El asesino del pozo sale a la luz: ¡era Burak!

El asesino del pozo sale a la luz: ¡era Burak!

Los Reyes y las Elizondo se consuelan ante la situación de Gabriela y Juan
Momento destacado

Los Reyes y las Elizondo se consuelan ante la situación de Gabriela y Juan

Velvet el nuevo imperio - Cristina asegura que está embarazada de Alberto
Momento destacado

Cristina le dice a Alberto que está embarazada de él ¡pero ni siquiera lo está!

Velvet el nuevo imperio - Gloria le cuenta a Cristina que Ana es la mujer a la que ama Alberto
Momento destacado

Gloria le cuenta a Cristina que Ana es la mujer a la que ama Alberto

Alberto le cuenta a su exmujer que no la quiere porque está enamorado de otra persona, y Cristina ha averiguado quién es.

Secretos de familia - Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino
Momento destacado

Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro y de David

Velvet el nuevo imperio - El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina

El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina

Publicidad