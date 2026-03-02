Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Dínora empeora en la selva pantanosa y se siente traicionada por Fernando al querer abandonarla en medio de la nada

Dínora está cada vez más grave tras sufrir una mordedura en la selva pantanosa. La hija de Zacarías tacha de "basura" a Fernando al darse cuenta de su intención de abandonarla.

Dínora empeora en la selva pantanosa y se siente traicionada por Fernando al querer abandonarla allí

Publicidad

Nova
Publicado:

Dínora empeora tras sufrir una mordedura, presumiblemente de serpiente, y Juan y Gabriela deciden abandonar la selva pantanosa para buscar ayuda y salvarle la vida. Sin embargo, Fernando no está de acuerdo con la decisión: su intención era dejar a su amante abandonada aalí y huir para evitar que la policía descubra su paradero.

Trasladarla en una camilla improvisada con ramas y hojas resulta cada vez más difícil, y Escandón le pide a su amiga que haga un esfuerzo por caminar, pese al estado tan grave en el que se encuentra. La hija de Zacarías, dolida, se siente traicionada y lo tacha de "basura" por su falta de empatía en un momento tan delicado para ella.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Dínora empeora en la selva pantanosa y se siente traicionada por Fernando al querer abandonarla allí

Dínora empeora en la selva pantanosa y se siente traicionada por Fernando al querer abandonarla en medio de la nada

Secretos de familia - Burak muere tras un tiroteo y Eren queda herido

Burak muere tras un tiroteo y Eren queda herido

Dínora, en peligro tras sufrir una mordedura en el pantano

Dínora, en peligro tras sufrir una mordedura en el pantano

Rosario despierta en el hospital sin recordar que su marido ha muerto
Momento destacado

Rosario despierta en el hospital sin recordar que su marido ha muerto

Enrique se pelea con Alberto por defender a Cristina
Momento destacado

Enrique se pelea con Alberto por defender a Cristina

Los padres de Dínora piden perdón por el error que cometieron con su hija
Momento destacado

Los padres de Dínora piden perdón por el error que cometieron con su hija

Su madre, su padre y su prima visitan a los Elizondo y los Reyes para reconocer que su hija no está bien. Pero Dínora tiene un pasado que lo explica todo.

Velvet el nuevo imperio - Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera
Momento destacado

Alberto sugiere a Cristina que vaya a terapia y ella entra en cólera

Ella rechaza su ayuda y le dice que después de lo que sufrió con la muerte de su madre ya está bien

Pasión de gavilanes - Gabriela y Juan olvidan sus diferencias para resistir en la selva

Gabriela y Juan olvidan sus diferencias para resistir en la selva

El asesino del pozo sale a la luz: ¡era Burak!

El asesino del pozo sale a la luz: ¡era Burak!

Los Reyes y las Elizondo se consuelan ante la situación de Gabriela y Juan

Los Reyes y las Elizondo se consuelan ante la situación de Gabriela y Juan

Publicidad