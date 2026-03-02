Dínora empeora en la selva pantanosa y se siente traicionada por Fernando al querer abandonarla en medio de la nada

Dínora empeora tras sufrir una mordedura, presumiblemente de serpiente, y Juan y Gabriela deciden abandonar la selva pantanosa para buscar ayuda y salvarle la vida. Sin embargo, Fernando no está de acuerdo con la decisión: su intención era dejar a su amante abandonada aalí y huir para evitar que la policía descubra su paradero.

Trasladarla en una camilla improvisada con ramas y hojas resulta cada vez más difícil, y Escandón le pide a su amiga que haga un esfuerzo por caminar, pese al estado tan grave en el que se encuentra. La hija de Zacarías, dolida, se siente traicionada y lo tacha de "basura" por su falta de empatía en un momento tan delicado para ella.