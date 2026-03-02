Momento destacado
Dínora empeora en la selva pantanosa y se siente traicionada por Fernando al querer abandonarla en medio de la nada
Dínora está cada vez más grave tras sufrir una mordedura en la selva pantanosa. La hija de Zacarías tacha de "basura" a Fernando al darse cuenta de su intención de abandonarla.
Dínora empeora tras sufrir una mordedura, presumiblemente de serpiente, y Juan y Gabriela deciden abandonar la selva pantanosa para buscar ayuda y salvarle la vida. Sin embargo, Fernando no está de acuerdo con la decisión: su intención era dejar a su amante abandonada aalí y huir para evitar que la policía descubra su paradero.
Trasladarla en una camilla improvisada con ramas y hojas resulta cada vez más difícil, y Escandón le pide a su amiga que haga un esfuerzo por caminar, pese al estado tan grave en el que se encuentra. La hija de Zacarías, dolida, se siente traicionada y lo tacha de "basura" por su falta de empatía en un momento tan delicado para ella.
