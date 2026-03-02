Burak muere tras un tiroteo y Eren queda herido

Ilgaz va a demostrar que Burak es el autor de los crímenes del pozo y ya no tiene escapatoria. Yekta, que tiene contactos en la policía, se entera que van a arrestar al joven y se lo dice a su abuelo que llama Burak para contárselo.

Burak le roba la pistola a Metin y cuando escucha desde fuera de casa las sirenas de la policía y decide huir. Eren e Ilgaz van detrás de él en una carrera. En su huida, ¡Burak dispara a Eren! que cae al suelo desplomado. ¡Le ha dado en el pecho! Tras unos segundos de incertidumbre, Ilgaz sale en defensa de su amigo y también dispara a Burak, que cae al suelo.

Ilgaz va a ayudar a Burak y este, a punto de morir, le dice unas duras palabras: “Cualquiera es capaz de matar y usted también”.

La muerte de Burak deja a Ilgaz hundido y en shock. El fiscal Kaya se siente culpable de lo ocurrido y rompe a llorar sin consuelo. Para rematar, Haluk, el abuelo de Burak, le echa la culpa de la muerte de su nieto: “Era lo único que tenía y usted me lo ha arrebatado”, le dice muy afectado.

Haluk le dice que moverá cielo y tierra hasta que Ilgaz pague por lo ocurrido y jura venganza.

Ceylin está tan preocupada por su marido que se acerca a Metin para pedirle su ayuda ya que cree que es el único que puede hacer reaccionar a su hijo: “Nunca le había visto tan mal”, le dice desesperada.

Metin le cuenta a su hijo que él hace años pasó por una situación parecida y que él también mató a un hombre mientras era policía y todo por defender a unas chicas inocentes: “Apretaste el gatillo para salvar a otras personas”, le dice a su hijo.

El patriarca de los Kaya va más allá y le dice que esa herida y sentimiento de culpabilidad probablemente nunca sanará, pero que tendrá que aprender a vivir con ello mientras le muestra todo su apoyo con un beso en la frente. Unas palabras que, sin duda, han servido de tirita para el corazón herido de nuestro Ilgaz. ¡Qué momento tan bonito entre padre e hijo!

Mientras tanto, todos los amigos de Eren estaban con el alma en vilo mientras estaba siendo operado tras el disparo de Burak que recibió.

Y por fin sale de la operación donde ha ido todo bien. El subinspector se despierta emocionado al verlos a todos y mucho más al escuchar en boca de Tuğçe llamarlo, por primera vez, papá: “Aquí estoy, papá” ¡Menudo momentazo! ¡Qué alegría que nuestro querido Eren esté sano y salvo!