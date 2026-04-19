Momento destacado
Cristina muere en el incendio que provocó para acabar con Ana
Cristina busca a Ana y descarga toda su ira acumulada contra ella. ¡Pierde la cabeza de manera definitiva e intenta matarla!
Publicidad
Cuando Ana salía del taller de costura con su hijo Alberto de la mano, se encuentra con Cristina. Ana ya teme cruzarse con ella porque sabe que no está bien y puede hacerla daño.
Y no se equivoca. Por suerte, el niño puede salir, Gloria se lo lleva, que demuestra una vez más lo poco que le importa Cristina. Solo quiere quitarse a las dos del medio para quedarse con todo el dinero y el poder de Velvet.
Pero Ana se pone el vestido rojo, el Carmín 76, por orden de Cristina. Y continuación vierte una garrafa de gasolina por todo el taller para a continuación ¡prenderle fuego!
Ana llora desconsolada porque no ve la salida de ese fuego. Empiezan a tener lugar explosiones y el incendio es cada vez más grande. Además, Cristina sigue teniendo la pistola e intenta disparar. Entonces se produce un forcejeo mientras Ana intenta quitársela pero Cristina dispara al techo que ¡empieza a derrumbarse!
Antes de esto Bárbara confiesa a Mateo y a Alberto que Cristina está en Velvet y ¡llegan a tiempo de salvar a Ana!
Por la que no pueden hacer nada es por Cristina, que queda sepultada bajo los escombros quemados.
Publicidad