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Cristina muere en el incendio que provocó para acabar con Ana

Cristina busca a Ana y descarga toda su ira acumulada contra ella. ¡Pierde la cabeza de manera definitiva e intenta matarla!

Cristina muere en el incendio que provocó para acabar con Ana

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Cuando Ana salía del taller de costura con su hijo Alberto de la mano, se encuentra con Cristina. Ana ya teme cruzarse con ella porque sabe que no está bien y puede hacerla daño.

Y no se equivoca. Por suerte, el niño puede salir, Gloria se lo lleva, que demuestra una vez más lo poco que le importa Cristina. Solo quiere quitarse a las dos del medio para quedarse con todo el dinero y el poder de Velvet.

Gloria se lleva a Albertito mientras deja a Ana y Cristina morir

Pero Ana se pone el vestido rojo, el Carmín 76, por orden de Cristina. Y continuación vierte una garrafa de gasolina por todo el taller para a continuación ¡prenderle fuego!

Ana llora desconsolada porque no ve la salida de ese fuego. Empiezan a tener lugar explosiones y el incendio es cada vez más grande. Además, Cristina sigue teniendo la pistola e intenta disparar. Entonces se produce un forcejeo mientras Ana intenta quitársela pero Cristina dispara al techo que ¡empieza a derrumbarse!

Cristina se queda atrapada entre las llamas tras un derrumbe que provoca con su disparo

Antes de esto Bárbara confiesa a Mateo y a Alberto que Cristina está en Velvet y ¡llegan a tiempo de salvar a Ana!

Por la que no pueden hacer nada es por Cristina, que queda sepultada bajo los escombros quemados.

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