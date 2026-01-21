Momento destacado
Blanca y su hijo Max se encuentran cara a cara y él le pide explicaciones
El chico sabe que tuvo otra hija y además quiere saber quién es su padre.
Publicidad
La relación entre Blanca Morales y Maximiliano León, el nuevo dependiente de Velvet ha sido curiosa desde el principio. Él no dejaba de observarla, a ella y a Jennifer y ahora sabemos por qué.
Blanca tuvo un hijo y ese hijo es Max. El padre de su hijo la abandonó cuando ella estaba embarazada y años más tarde, cuando reencontró el amor en otro hombre, tuvo a su otra hija, Jennifer.
Ahora ambos jóvenes son hermanos, pero ellos no lo saben.
Aunque entre madre e hijo ya han puesto las cartas sobre la mesa. Max la ha llamado mamá y le ha pedido todas las explicaciones que necesita saber.
Publicidad