Blanca y su hijo Max se encuentran cara a cara y él le pide explicaciones

La relación entre Blanca Morales y Maximiliano León, el nuevo dependiente de Velvet ha sido curiosa desde el principio. Él no dejaba de observarla, a ella y a Jennifer y ahora sabemos por qué.

Blanca tuvo un hijo y ese hijo es Max. El padre de su hijo la abandonó cuando ella estaba embarazada y años más tarde, cuando reencontró el amor en otro hombre, tuvo a su otra hija, Jennifer.

Ahora ambos jóvenes son hermanos, pero ellos no lo saben.

Aunque entre madre e hijo ya han puesto las cartas sobre la mesa. Max la ha llamado mamá y le ha pedido todas las explicaciones que necesita saber.