Ana se va de viaje de trabajo con Alberto y terminan compartiendo habitación

Con Ana ya metida en los quehaceres de Velvet, ha surgido el primer imprevisto. Tiene que hacer un viaje de trabajo para ver unas telas con la compañía de Raúl de la Riva, Margarita y Alberto.

Hasta su tío Emilio le advierte de que no es buena idea que viajen juntos y no puede creer cómo aceptó la propuesta. Y aunque ella le promete que tendrá cuidado, él le dice que no es a él a quien tiene que prometer nada. Ya que es ella la que decide qué hacer con su vida, porque él estará siempre apoyándola para lo que necesite.

Allí juntos, Ana y Alberto viven una especie de luna de miel como amigos. De hecho, Ana le deja claro que debe protegerse a ella misma y por eso no es buena idea que estén juntos.

Pero al final, en una despedida, terminan besándose y pasando la noche juntos.

¿Recuperarán su antigua vida en pareja al volver a Velvet o harán como si nada hubiera pasado?

Lo que no saben ninguno es que Cristina se ha presentado en el mismo hotel para dar una sorpresa a Alberto y Margarita la ha visto.

Margarita corre a avisarlos y al no encontrar a Alberto en su habitación va a la de Ana. Suerte que los dos enamorados abren la puerta a tiempo de que Margarita arrastre hasta su habitación a Ana, justo en el momento que llega Cristina.

¡Casi los pilla juntos!