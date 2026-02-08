Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Carlos Aristizábal sigue empeñado en conquistar a Cristina. Ella está muy a gusto con él pero no se ve preparada para una relación seria puesto que todavía sigue pensando en Alberto.

Sin embargo, de la romántica cena con Carlos ha sacado otra noticia: la empresa de Carlos va a trabajar en colaboración con Velvet. ¿Va a tener que ver Ana en el trabajo a Carlos y a Alberto?

Además, su tío Emilio ha presentado por ella sus diseños para ganar el concurso de diseñadores en Velvet, y por supuesto Ana lo ha ganado. Lo que significa que medio taller, con la supervisión de Alberto, va a ayudarla para sacar adelante su colección con Velvet.

Y Emilio le propone que su jefa de taller sea Isabel ¡la madre de Alberto!