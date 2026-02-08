Velvet el nuevo imperio

Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Su nueva colección con Velvet ya es un proyecto y su jefa de taller va a ser Isabel.

Carlos Aristizábal sigue empeñado en conquistar a Cristina. Ella está muy a gusto con él pero no se ve preparada para una relación seria puesto que todavía sigue pensando en Alberto.

Sin embargo, de la romántica cena con Carlos ha sacado otra noticia: la empresa de Carlos va a trabajar en colaboración con Velvet. ¿Va a tener que ver Ana en el trabajo a Carlos y a Alberto?

Velvet el nuevo imperio - Carlos confiesa: se está enamorando de Ana

Además, su tío Emilio ha presentado por ella sus diseños para ganar el concurso de diseñadores en Velvet, y por supuesto Ana lo ha ganado. Lo que significa que medio taller, con la supervisión de Alberto, va a ayudarla para sacar adelante su colección con Velvet.

Y Emilio le propone que su jefa de taller sea Isabel ¡la madre de Alberto!

